Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Керема Аваз оглу Гасанова помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.