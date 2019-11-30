Процессы, связанные с предстоящими муниципальными выборами в Азербайджане, осуществляются согласно требованиями избирательного кодекса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он сообщил, что агитационная компания стартовала 30 ноября.

"Согласно требованиями законодательства, кандидатам должны быть выделены открытые и закрытые места для проведения агитационной компании. Адреса уже опубликованы в окружных избирательных комиссиях. Процесс находится под контролем ЦИК. Определено около 3500 таких мест, из них около 1700 - открытые, остальные - закрытые места. Считаю, что для кандидатов созданы все необходимые условия", - сказал Мазахир Панахов.