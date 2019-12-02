https://news.day.az/politics/1181297.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании CISCO - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании CISCO - ФОТО
2 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом компании CISCO по глобальным инновациям Гаем Дидрихом.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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