Акт вандализма в отношении памятника Александру Грибоедову - это очередное преступление армянских националистов против России, сказал Trend основатель и руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, передает Day.Az.

В частности, эксперт отметил, что созданный при участии Нжде "Армянский легион" принимал самое активное участие в оккупации гитлеровцами Крыма и наступлении на Кавказ:

"Насколько мне известно, Тер-Арутюнян (Нжде) не был реабилитирован ни при позднем СССР в годы перестройки, ни уже минюстом России, т.к. есть жесткое и, на мой взгляд, совершенное верное правило - пособник оккупантов не может считаться невинной жертвой политических репрессий. Нжде был не просто пособником, он активно сотрудничал с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны, что подтверждается не только данными советских органов, но и оказавшимся в распоряжении ЦРУ секретными немецкими документами. На его счету свыше 20 тысяч только доказанных убитых мирных жителей", - заявил Арьков.

Эксперт также очертил широкий спектр вопросов, начиная от героизации фашизма и заканчивая установкой памятника в Ереване.

"В своё президентство Серж Саргсян не раз уличался в том, что выступал бенефициаром антироссийских акций в Армении. Похоже, что новый премьер-министр Никол Пашинян хоть на словах и критикует политику и методы своего предшественника, но на практике продолжает их применять", - заявил эксперт.

Виталий Арьков также отметил, что, премьер-министр Армении Никол Пашинян в попытке обелить преступника Нжде, сравнивая его с Солженицыным и другими реальными жертвами ГУЛАГа, сам совершает преступление против истории и памяти многих жертв, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашистской Германией, ее союзниками и пособниками.

"Установка памятника Нжде в Ереване возмущает всех здравомыслящих людей в России", - подытожил свои мысли эксперт.

Отметим, что в Ереване краской был облит памятник российскому дипломату и драматургу Александру Грибоедову.

По сообщению Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом местный активист-националист Шаген Арутюнян написал на своей странице в Facebook. Арутюнян утверждает, что совершил это в отместку за то, что в России черной краской закрасили памятную доску Гарегину Нжде .

В полиции Армении отметили, что рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела по инциденту.