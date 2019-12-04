4 декабря Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в гостях у народного артиста, известного исполнителя мугама, композитора-ханенде Алибабы Мамедова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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