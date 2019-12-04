https://news.day.az/politics/1182167.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в гостях у народного артиста Алибабы Мамедова - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в гостях у народного артиста Алибабы Мамедова - ФОТО
4 декабря Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в гостях у народного артиста, известного исполнителя мугама, композитора-ханенде Алибабы Мамедова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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