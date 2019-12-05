После неудачи с "геноцидом армян" армянская диаспора США решила на время оставить в покое Турцию и заняться вплотную Азербайджаном.

Порочная практика, когда кто попало считает себя вправе диктовать Белому дому и Госдепартаменту, как ему действовать во внешнеполитических вопросах, взята на вооружение армянством уже давно. Ее применение в благоприятной среде привело в 1992 году к принятию пресловутой антиазербайджанской 907-й поправки к Акту поддержки свободы. Напомним, что данная поправка запрещает оказание американской помощи Азербайджану на уровне правительства. Двадцать пять лет существования поправки не принесли армянству морального удовлетворения, так как закон, принятый под давлением диаспоры и лобби, не помешал развитию отношений двух государств, вышедших сегодня на уровень стратегического партнерства. Поправка уже несколько лет как заморожена, и как бы ни старались армяне и их адвокаты, изменить эту ситуацию не удается. Более того, несмотря на наличие запрета, Штаты продолжали оказывать помощь Азербайджану на официальном уровне, в том числе в военной сфере.

Накануне Армянский национальный комитет Америки (ANCA) начал новую кампанию. На этот раз армянство намерено добиться упразднения преференциального режима торговли для Азербайджана в рамках программы Общей системы преференций (GSP).

17 января состоится заседание Торгового представительства, на котором будет рассмотрен вопрос продления права Баку на экспорт продукции в США в рамках программы Общей системы преференций (GSP). ANCA решила не ждать и начать антиазербайджанскую пропаганду немедленно. Поводом для такой прыти послужила распространенная недавно СМИ информация о том, что США предупредили, что могут изменить режим преференций для Азербайджана, где якобы "есть проблемы с защитой прав трудящихся". Об этом писал РБК. Диаспора решила, что тут тонко и можно легко прорвать, если принять превентивные меры.

Аргументы, которыми оперирует ANCA, смехотворны. Диаспора считает, что Азербайджан должен быть лишен преференций потому, что якобы в сговоре с Турцией блокирует Армению, не выдает визы лицам с армянскими фамилиями, нарушает права трудящихся и так далее.

Отметим, что GSP - это программа, отменяющая торговые пошлины для ряда стран. В настоящее время GSP применяется по отношению к 120 странам мира, причисленным к развивающимся. В рамках системы преференций, установленной Законом о торговле от 1974 года, торговым партнерам США предоставляется право беспошлинно ввозить на территорию Штатов более 3,5 тысячи видов продукции.

Решение распространить торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций на Азербайджан было принято в декабре 2008 года. С этой целью тогдашний президент США Джордж Буш направил в Конгресс официальное уведомление. Президент отмечал, что пришел к решению о дальнейшем развитии экономических связей с Азербайджаном.

На тот момент бенефициарами программы были 132 страны. А льготы распространялись на товары 5 тысяч наименований. GSP охватывает почти все промышленные и часть сельскохозяйственных товаров. Программа выгодна как участвующим странам, так и американским предпринимателям.

Несколько месяцев назад президент Дональд Трамп объявил об исключении из программы Турции. Политический подтекст такого решения налицо, тем не менее официально заявленный аргумент "она достаточно экономически развита и больше не должна пользоваться льготным доступом к рынку Соединенных Штатов" не лишен логики.

В этой связи армянской стороне следует знать, что даже добившись отлучения Азербайджана от GSP, она ничего не выиграет, кроме непродолжительного и слабодействующего морального удовлетворения. Азербайджан уже преодолел планку развивающейся страны и может вполне встать в один ряд со странами развитыми. И вывод республики из программы, независимо от предлога, только подтвердит это.

Впрочем, не будем забегать вперед. Сомнительно, что 17 января Азербайджан будет исключен из программы. Такое решение не выгодно Штатам, уже выбравшим нашу страну в качестве основного партнера в регионе. В Азербайджане действует Американская торговая палата. AmCham основана в 1996 году и включает на сегодня более 280 постоянных членов и членов-корреспондентов, действующих во всех секторах экономики Азербайджана. В минувшем году товарооборот между США и Азербайджаном вырос в 4 раза, американскими предпринимателями вложено в бизнес в Азербайджане около 13 миллиардов долларов инвестиций. Инвестиции Госнефтефонда в американский рынок превысили 8 миллиардов долларов.

Такой вот расклад. И армянской пропаганде не стоит сбрасывать со счетов эти цифры, строя планы.

Зульфугар Ибрагимов