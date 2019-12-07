Несмотря на объявленную властями Армении войну авторитетам криминального мира, так называемым "ворам в законе", видные представители криминального мира всё же прибыли в закавказскую республику обсудить свои дальнейшие действия, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

Накануне газета "Грапарак" сообщила, что в Армению съехалось множество "воров в законе", которых встречает известный в криминальном мире Артём Арутюнян (Артем Каневской), брат покойного "вора в законе" Армена Арутюняна (Армен Каневской), и главной целью "съезда" представителей воровского мира выступает внесение изменений в свой "кодекс" в ответ на шаги армянского правительства. Предполагается обсудить текущие дела и, в частности, пересмотреть некоторые из своих "законов", чтобы "согласовать" их с недавно запущенным в парламенте Армении законопроектом о борьбе с криминальной субкультурой.

Источник "Грапарака" говорит, что некоторые пункты "воровского кодекса" уже претерпели изменения. Например, отныне на вопрос "Ты вор?" необязательно будет давать утвердительный ответ. Раньше "вор в законе" обязан был отвечать положительно, даже если его об этом спрашивал представитель правоохранительных органов.

Как сообщало EADaily, 19 ноября другая армянская газета, "Паст", ссылаясь на свои "осведомлённые источники", сообщила, что известные представители криминального мира планируют провести "серьёзное собрание" в Армении в начале декабря. По данным издания, в сходке "воров в законе" примут участие несколько десятков криминальных авторитетов, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Ожидаются известные представители воровского мира из России и Грузии.

На заседании в конце августа текущего года кабинет министров Армении во главе с Николом Пашиняном утвердил поправки к Уголовному кодексу республики, согласно которым статус "вор в законе" может быть достаточен для того, чтобы привлечь гражданина к уголовной ответственности. Санкции по УК также предусмотрены за создание, руководство, участие, вовлечение и сохранение криминальной субкультуры.

Напомним, 5 сентября в отдельных уголовно-исправительных учреждениях (УИУ) Армении были зафиксированы массовые проявления неповиновения, которые, по словам официальных лиц, удалось пресечь в результате оперативных действий правоохранителей. По данным местных СМИ, беспорядки начались в УИУ "Нубарашен", расположенном в пригороде Еревана, затем продолжились в УИУ "Раздан". Указывалось, что причиной волнений стало принятие нового законопроекта, которым криминализируется получение статуса "вор в законе". Соответствующий законодательный пакет по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Армении правительство республики приняло 29 августа.