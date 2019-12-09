https://news.day.az/politics/1183759.html Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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