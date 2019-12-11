Для участия в парламентских выборах в Азербайджане, которые будут проведены девятого февраля, на сегодняшний день обратились около 50 кандидатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов.

Он добавил, что кандидатура семи обратившихся уже утверждена.