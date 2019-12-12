Реформы в Кабинете министров Азербайджана продолжаются и в настоящее время.

Как передает Trend, об этом журналистам сказал заместитель руководителя Аппарата Кабмина Натиг Мамедов, передает Day.Az.

Он отметил, что реформы, в целом, осуществляются по всей стране.

"Известно, что в стране идут реформы. Реформы проводятся и в Кабинете министров, осуществлены определенные структурные изменения. Процесс продолжается и в настоящее время", - сказал Мамедов.