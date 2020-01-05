6 апреля 2019 года на свет появился 10-миллионный житель Азербайджана - и это одно из самых ярких событий ушедшего года. Произошло это на фоне сокращения населения в большинстве стран мира, в частности у наших соседей. Ситуация в регионе примерно одинаковая: население сокращается и по естественным причинам, и по причине миграции в более благополучные страны. В Азербайджане картина совершенно иная - и это результат стабильного экономического развития страны, а также масштабной социальной политики, которую проводит Президент Ильхам Алиев.

Нас много, и в 2019 году стало еще больше.

Азербайджан - это многонациональная страна, где в мире и взаимопонимании проживают представители десятков народов и этносов. Все они - граждане Азербайджана, неотъемлемые части единого организма, и это разнообразие придает нашей стране неподражаемую ауру.

В 2019 году граждан Азербайджана стало 10 миллионов. Это большое достижение для страны, пережившей войну, геноцид и оккупацию. Несмотря на трудности в первые годы независимости, Азербайджан не позволил загнать себя в тупик необратимых проблем и сегодня стал страной, в которой люди могут не бояться за будущее своих детей.

"В этом году родился 10-миллионный гражданин. Это - тоже историческое событие, - сказал в своем новогоднем обращении к народу Президент Азербайджана Ильхам Алиев. - В период независимости наше население увеличилось более чем на 3 миллиона человека. Это не только делает нас сильнее, но и повышает нашу ответственность. Потому что растущее население - это большое преимущество. В то же время экономический рост постоянно должен опережать рост населения. Растущее население означает, что должны строиться новые школы, детские сады, больницы, создаваться новые рабочие места. Таким образом, с ростом населения растет и сила Азербайджана. Родившаяся в нынешнем году маленькая Мехрибан порадовала всех нас".

Действительно, демография - это одна из сфер, состояние которой говорит о благополучии или проблемах того или иного общества. Усугубление демографической ситуации свидетельствует о серьезных проблемах в экономике и социальной политике государства. Эту взаимосвязь можно наблюдать на примере той же Армении, население которой неуклонно сокращается. Так, в 2019 году сокращение составило почти 12 тысяч человек.

В Азербайджане же ситуация кардинально иная. По данным Госкомстата, с начала года численность населения страны увеличилась на 71 688 человек или на 0,7 процента, достигнув 10 053 145 человек. Данные приводятся по состоянию на 1 ноября 2019 года. Можно не сомневаться, что за два месяца показатель вырос.

То есть, после 6 апреля, когда вся страна отметила рождение 10-миллионной жительницы, население Азербайджана увеличилось еще на более чем 50 тысяч человек.

Преодоление 10-миллионной отметки стал настоящим праздником для всей республики. Вся страна радовалась вместе с родителями малышки Рауфом Гасановым и Нигяр Оджаговой. Девочку назвали Мехрибан, государство уже с момента ее рождения позаботилось о ее будущем, перечислив на ее имя немалые средства. Кроме того, семье 10-миллионного жителя была подарена квартира.

Такое внимание государства не случайно. Преодоление Азербайджаном 10-миллионного рубежа - это очень важное событие для страны. Оно стало своеобразным символом, свидетельствующим о переходе Азербайджана на новый этап развития. Поэтому день рождения маленькой Мехрибан можно назвать одним из знаковых событий 2019 года.

Демографическая ситуация, подорванная Карабахской войной, полностью восстановилась и пошла на подъем.

Если заглянуть немного в прошлое, можно обратить внимание, как менялись демографические показатели в Азербайджане в разные периоды. В 1897 году численность населения Азербайджана составляла 1 807 000, через сто лет, в 1997 году этот показатель достиг 7 847 500.

За этот период случалось многое. В 1913-1920 годах в результате Первой мировой войны, внешней агрессии и учиненного армянами геноцида, население Азербайджана сократилось с 2 339 000 до 1 952 000 человек. В 1941-1945 годах поднявшееся было до 3 274 300 человек население республики сократилось почти на полмиллиона до 2 705 600 человек. Только через десять лет Азербайджан по численности населения вернулся к довоенному уровню. Однако у этого прироста была драматическая сторона - к населению республики прибавились 150 тысяч азербайджанцев, переселенных в 1948-1953 годах с территории Армении.

С распадом СССР и развязыванием Арменией карабахского конфликта Азербайджан пережил очередные демографические потрясения. Военные потери, отток населения в трудные годы начала 90-х в определенной степени компенсировались хлынувшим в страну потоком беженцев из Армении и вынужденных переселенцев из оккупированного Карабаха.

Демографическая ситуация начала выравниваться по мере стабилизации ситуации в стране, что стало возможным только после возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева. 9 декабря 1999 года указом Президента была утверждена "Концепция демографического развития Азербайджанской Республики". А 11 ноября 2004 года распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена "Государственная программа в сфере развития демографии и народонаселения в Азербайджанской Республике".

Как результат экономических успехов и роста уровня жизни граждан Азербайджана, в 2003-2019 годах численность населения выросла почти на 2 миллиона. В 2002 году в Азербайджане насчитывалось 8 202 500 человек, в 2010 году уже 9 миллионов, а сегодня нас 10 053 145 человек.

Что важно, в 2019 году, согласно данным Евростата, доля молодого населения - в возрасте от 25 до 29 лет - в Азербайджане составила 9,4%, что является самым высоким показателем в Европе. За последние десять лет численность молодежи в Азербайджане увеличилась.

Это не просто цифры. За ними стоит огромная работа, уже проделанная и продолжаемая сегодня государством. В результате принятых мер, реформ в социальной сфере, реализации программ по развитию регионов и решения проблем вынужденных переселенцев сократилась детская смертность, выросла рождаемость, поднялся общий уровень достатка граждан, снизилась безработица. А когда семьи спокойны за свое будущее и уверены в завтрашнем дне, они намного более готовы заводить первого, а тем более второго или третьего ребенка.

Показательно и то, что государство на фоне роста населения делает еще больше социально-ориентированных шагов: повышает пособия, стипендии и пенсии, решает крайне сложную для многих проблему банковских кредитов, увеличивает льготы на коммунальные услуги. Пакет социальных реформ Президента Ильхама Алиева охватил уже более 4 миллионов человек. Эти преобразования сыграют огромную роль в улучшении качества жизни огромного количества самых разных людей. Подписанные главой государства распоряжения и указы касаются разных сфер, но все эти документы объединяет их конечная цель - забота о гражданах, защита их интересов.



Все это еще раз подтверждает, что в центре проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики находится гражданин Азербайджана и его интересы. Именно человеческий, гражданский фактор лежит в основе обеспечения социально-экономической стабильности в нашей стране. Решения, принятые главой государства в сфере социальной защиты, позволяют уверенно говорить: 2019-й год стал годом по-настоящему революционных реформ.

И нет никаких сомнений, что достигнутые успехи будут приумножены в наступившем 2020 году.

Лейла Таривердиева