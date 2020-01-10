10 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Бабы Везир оглу Масимова (Бабы Везироглу) орденом "Шохрат".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, Везироглу награжден за заслуги в развитии азербайджанской литературы.