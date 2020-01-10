https://news.day.az/politics/1192904.html Баба Везироглу награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Баба Везироглу награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Президента Ильхама Алиева
10 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Бабы Везир оглу Масимова (Бабы Везироглу) орденом "Шохрат".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, Везироглу награжден за заслуги в развитии азербайджанской литературы.
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