https://news.day.az/politics/1192939.html Назначен новый заведующий отделом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Назначен новый заведующий отделом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Гёзаль Шахмамедова назначена заведующим общим отделом Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее распоряжение подписал Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов.
Отметим, что ранее Гёзаль Шахмамедова работала на должности заведующей Сектором награждения и работы с кадрами Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.
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