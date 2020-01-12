Формат Азербайджан-Турция-Россия не только нужен, он - обязателен.

Об этом сказал Day.Az известный турецкий эксперт Мехмет Перинчек.

По его словам, у трех этих стран есть общие стратегические интересы в регионе. В первую очередь, это общее желание укреплять политическую стабильность и развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Между нашими странами действительно много общего - энергетика, развитие взаимного туризма, сельского хозяйства, укрепление безопасности. В таком формате можно противостоять и региональным, и глобальным вызовам, считает турецкий эксперт.

"Первая задача этого формата - разрешать региональные проблемы и обеспечивать стабильность региона. В первую очередь, речь идет о справедливом урегулировании карабахского конфликта. На мой взгляд, этот трехсторонний формат может сотрудничать по карабахскому вопросу. К сожалению, Минская группа ОБСЕ за четверть века так и не смогла разрешить проблему. Хотелось бы тут напомнить, что у Турции и России уже имеется достаточно успешный двусторонний опыт урегулирования сирийского вопроса. Сотрудничество Москвы и Анкары в этом направлении дало хорошие результаты", - отметил наш собеседник.

Турецкий эксперт считает, что, хотя и Азербайджан, и Россия осуществляют двусторонние энергетические проекты с Турцией, эти проекты не являются конкурирующими друг с другом. Конкуренцию может представлять строящийся в восточном Средиземноморье газопровод EastMed, но и в этом случае позиции Азербайджана, России и Турции прочны.

Трехстороннее сотрудничество способствует стабильности и экономическому развитию наших стран, а также стабильности и развитию региона. Азербайджан, Россия и Турция вместе могут многое, в том числе противостоять внешним вызовам, которых в последнее время становится все больше, считает Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева