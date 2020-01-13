Бредовые соображения Али Керимли нацелены то, чтобы посеять хаос, анархию и недоверие к власти. Те, кто вынашивает подобные мысли, должны знать, что азербайджанский народ не допустит хаоса и анархии и не согласится на то, чтобы к власти пришли посторонние, чуждые элементы. Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы, передает Day.Az.

Называя полным абсурдом мнение Али Керимли, называющего себя лидером оппозиции, о том, что военная мощь Азербайджана недостаточная, депутат отметил, что азербайджанская армия является самой сильной на Южном Кавказе: "Она соизмерима экономике страны, которая составляет примерно 75 процентов всей экономики Южного Кавказа".

Гасымлы отметил, что деструктивная оппозиция хочет подорвать отношения Азербайджана с соседними государствами. Он добавил, что в настоящее время азербайджано-российские отношения находятся на уровне стратегического партнерства. Россия - один из основных торговых партнеров Азербайджана: "В России проживает много азербайджанцев. Хорошие отношения между двумя странами важны для обеих сторон. Соображения Али Керимли, которые нацелены на подрыв отношений с Россией, показывают его низкий уровень, не соответствующий лицу, которое занимается публичной политикой. Высказывания Али Керимли об азербайджано-российских отношениях и об азербайджанской армии совпадают с помыслами премьера Армении Никола Пашиняна. Сегодня в Армении хотят испортить азербайджано-российские отношения, и в данной связи между Пашиняном и Али Керимли никакой разницы нет".