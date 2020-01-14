Российско-азербайджанские отношения отметились значительным ростом и всплеском активности в минувшем году. Достигнутые успехи, выход на новый уровень сотрудничества и встречи первых лиц наших государств позволили некоторым аналитикам называть 2019-й годом российско-азербайджанских отношений.

Своими прогнозами в этом плане на 2020 год поделился с Day.Az ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков.

В 2020 году наши страны подтвердят достигнутые в 2019 году успехи. И Россию, и Азербайджан ожидают крупные международные мероприятия - прежде всего, празднование 75-летия Победы в Москве и матчи Евро-2020 (среди городов-хозяев - Баку и Санкт-Петербург). В преддверии и во время таких крупных мероприятий их страны-хозяева с большой вероятностью сталкиваются с направленными против них информационными кампаниями, а также недружественными дипломатическими шагами. В таких ситуациях для стран-хозяев подобных мероприятий важна поддержка международных партнеров, и в этом смысле в 2020 году появляется дополнительный фактор для сближения Москвы и Баку. Отметим, например, что Президент Ильхам Алиев подтвердил намерение провести 9 мая 2020 года в Москве. Среди лидеров государств постсоветского пространства пока лишь несколько прямо заявили об аналогичных намерениях.

Вопреки ряду тревожных прогнозов, нет реальных предпосылок для вооруженных столкновений в зоне карабахского конфликта, близких по масштабу к событиям апреля 2016 года. Тем не менее, в течение 2020 года, скорее всего, будет происходить дальнейшее ужесточение публичной риторики со стороны участников конфликта. Кроме того, некоторые вооруженные инциденты на линии соприкосновения могут получить очень заметный резонанс (опыт показывает, что их вероятность высока, например, в летний период). В этих условиях роль дипломатических усилий Москвы в качестве посредника в данном конфликте, вероятно, также дополнительно вырастет, что будет влиять и на собственно российско-азербайджанские отношения.

Возможно, в 2020 году мы будем наблюдать более активные консультации между двумя государствами по вопросам сотрудничества в сфере безопасности на Каспии. Обратим внимание, что данная тема затрагивалась в ноябре 2019 года в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым. Но поднимается она не в первый раз. Она обсуждалась, например, еще в ходе визита в Баку министра обороны РФ Сергея Шойгу в августе 2016 года. Не исключено, что этот вопрос мог подниматься и в сентябре 2019 года, когда Азербайджан посещал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В любом случае, потенциал для развития контактов между Москвой и Баку по этой теме сохраняется и в 2020 году.

Важной составляющей для российско-азербайджанских контактов являются проекты в рамках МТК "Север-Юг". Несмотря на рост напряженности вокруг Ирана, шаги по развитию соответствующих проектов предпринимались и в конце 2019 - начале 2020 года. В частности, замминистра дорог и градостроительства Ирана Хайрулла Хадеми заявил о начале строительства магистрали Астара-Астара. Вполне вероятно, что не меньшие риски для МТК "Север-Юг" в 2020 году будут нести не только международное давление на Тегеран, но и ряд внутриполитических факторов в самом Иране. Тем не менее, в наступившем году, вероятно, продолжатся контакты по развитию данного транспортного коридора с участием представителей России и Азербайджана.

Лейла Таривердиева