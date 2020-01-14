14 января первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате "Решительная поддержка", которое проходило в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) на уровне начальников генеральных штабов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе заседания обсуждалось текущее состояние миссии "Решительная поддержка", возглавляемой НАТО с целью обучения, поддержки и консультирования, и были приняты соответствующие решения по дальнейшему развитию миссии.