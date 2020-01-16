С начала января армянский агитпроп кормит русскоязычное информационное пространство кровавыми историями, усиленно демонизируя образ азербайджанского народа.

К ежедневным вбросам на тему январских беспорядков в Баку присоединилась в последнюю пару дней другая пропагандистская фишка, представленная армянским агитпропом как "Шамхорская резня", рассчитанная на употребление российской аудиторией. И, что интересно, говорят об этой истории в основном армянские СМИ и армянские пропагандисты.

Согласно распространяемой версии событий января 1918 года, "исчадия ада" в лице азербайджанцев напали на безобидных русских солдат, возвращающихся с фронтов Первой мировой войны в связи с выходом постреволюционной России из кампании, и убили шесть тысяч человек...

Что за чушь, и как же было дело на самом деле? С этим вопросом мы обратились к азербайджанскому историку, директору Центра истории Кавказа, старшему научному сотруднику Института права и прав человека НАНА Ризвану Гусейнову.

По словам историка, то, что армяне называют "Шамхорской резней", на самом деле вошло в историю как Шамкирская битва. Это была не бойня, а открытое сражение. Произошло оно на станции Далляр недалеко от границы с Грузией.

"С фронтов Первой мировой возвращалось большое количество армянских и русских солдат. Ожидалось, что эта армия пройдет через Грузию в Россию, но ее перенаправили на восток. Среди бесконтрольных вооруженных отрядов было много армян, бегущих с турецкого фронта. Вся эта масса была направлена в Азербайджан по железной дороге, которая соединяла Тбилиси и Баку.

На тот момент АДР еще не была объявлена независимой, но уже имелись отряды самообороны, возглавляемые офицерами-азербайджанцами. Было известно, что вооруженная масса, среди которой было много не только большевиков, но и дашнаков, намерена учинить резню мусульманского населения. В связи с этим был отдан приказ не пропустить их на территорию Азербайджана, и прибывшим был дан бой. В результате было убито множество дезертиров, взято значительное количество оружия", - отметил Гусейнов.

Азербайджанская сторона была осведомлена о готовящейся резне. События, произошедшие через два месяца после Шамкирского сражения, в марте 1918 года, это только подтвердили. Те вооруженные части, которые собирались проникнуть в Азербайджан, должны были усилить ряды погромщиков. И направлял все эти процессы комиссар по Кавказу Степан Шаумян, отметил наш собеседник.

Ризван Гусейнов подчеркнул, что азербайджанским силам самообороны, разгромившим армию дезертиров на востоке, удалось частично погасить угрозу, так как резня планировалась большевиками и дашнаками по всей территории Азербайджана. Однако большая часть врагов все же проникла в страну со стороны Ирана через Астару и Лянкяран, которые находились под контролем большевиков, казаков и дашнаков.

"И все же, Шамкирская битва сыграла большую роль, так как позволила значительно ослабить силы противника и не допустить более масштабной резни азербайджанского населения", - сказал азербайджанский историк.

Зульфугар Ибрагимов