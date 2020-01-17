Отрадно видеть участие в парламентских выборах в Азербайджане большого количества кандидатов.

Об этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, передает Day.Az.

Он отметил, что уже началась агитационная кампания и зарегистрированы кандидаты, которые представляют различные слои общества, в том числе, это представители молодежи, женщины, кандидаты от оппозиционных партий.

Дипломат подчеркнул, что США внимательно наблюдают за процессом внеочередных парламентских выборов в Азербайджане: "Мы будем следить и за тем, как будут вести наблюдение международные наблюдатели, а также выразим свое мнение в связи с избирательным процессом".

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.