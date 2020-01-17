Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на конец января.

Об этом сказал журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает Day.Az.

Министр отметил, что провел встречу с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком, который поддержал проведение встречи на уровне глав МИД.

"Если не возникнет других вопросов, то встреча планируется в конце этого месяца", - сказал Мамедъяров.