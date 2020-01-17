https://news.day.az/politics/1194846.html Названы сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Названы сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на конец января.
Об этом сказал журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает Day.Az.
Министр отметил, что провел встречу с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком, который поддержал проведение встречи на уровне глав МИД.
"Если не возникнет других вопросов, то встреча планируется в конце этого месяца", - сказал Мамедъяров.
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