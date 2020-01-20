Азербайджан полон решимости положить конец безнаказанности за события 20 Января.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Постоянного представительства Азербайджана при ООН.

"20 января 2020 года Азербайджан отмечает тридцатую годовщину "Черного января". Тысячи людей посещают сегодня Аллею Шехидов в столице Азербайджана - Баку, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью за независимый и процветающий Азербайджан. В конце 1980-х годов народ Азербайджана вышел на улицы и площади Баку и других крупных городов, чтобы выразить протест против незаконных территориальных притязаний соседней Армении, убийств, преследований и насильственного массового изгнания более 200 тысяч азербайджанцев со своих исконных земель в Армении и несправедливой политики, проводимой руководством Советского Союза в отношении Азербайджана и его территориальной целостности. В ответ советское руководство прибегло к силе, чтобы подавить свободу воли народа", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в ночь с 19 на 20 января 1990 года, после серии провокаций, организованных центральными властями и Комитетом государственной безопасности СССР (КГБ), советские войска атаковали Баку и другие крупные города и населенные пункты в Азербайджане.

"В результате полномасштабного военного нападения было убито 131 гражданское лицо, 744 человека получили ранения, а 841 человек был незаконно и без разбора задержан или арестован. Советские солдаты казнили раненых, стреляли по прохожим и в жилища, магазины, медицинские и другие учреждения. В некоторых случаях танки и другие бронированные машины давили или открывали огонь по движущимся и припаркованным транспортным средствам. Ясно различимые машины скорой помощи попадали под обстрел, врачам препятствовали в оказании помощи раненым. Многие гражданские лица были расстреляны в своих квартирах, в подъездах, в автобусах и в местах работы. Используя военную силу, советское руководство надеялось запугать народ Азербайджана, сломить его сопротивление и сохранить коммунистическое правление в республике", - говорится в заявлении.

Однако, как отмечается, "Черный январь" дал новый импульс национально-освободительному движению.

"22 января 1990 года 2 миллиона человек посетили церемонию захоронения шехидов в Баку. 18 октября 1991 года Азербайджан восстановил свою независимость. Действительно, "Черный январь" - это не только трагедия, но и победа безоружных людей над тоталитарным режимом. Те, кто заказал и совершил кровопролитие в январе 1990 года, еще не понесли наказания. Азербайджан полон решимости положить конец безнаказанности за отвратительное преступление, совершенное против его народа, и привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.