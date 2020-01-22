Переговоры по подписанию нового соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном находятся на завершающей стадии.

Об этом на конференции, посвященной итогам проекта технической помощи "Поддержка ЕС Государственному комитету статистики для достижения европейских стандартов", сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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