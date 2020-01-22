https://news.day.az/politics/1196019.html Азербайджан и ЕС завершают переговоры о новом соглашении
Азербайджан и ЕС завершают переговоры о новом соглашении
Переговоры по подписанию нового соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном находятся на завершающей стадии.
Об этом на конференции, посвященной итогам проекта технической помощи "Поддержка ЕС Государственному комитету статистики для достижения европейских стандартов", сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре