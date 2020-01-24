Одной из основных тем 50-го Всемирного экономического форума в Давосе стала экологическая ситуация в мире и климатические изменения, которые приводят к глобальному потеплению. Это чрезвычайно важный вопрос, даже судьбоносный для планеты, и от деятельности в этом направлении каждой страны зависит общий успех в борьбе с надвигающейся угрозой.

В Азербайджане прекрасно осознают важность возложенной на каждого участника мировых процессов задачи и со своей стороны делают все для того, чтобы обеспечить будущим поколениям чистую и здоровую окружающую среду.

Параллельно развитию экономики и расширению индустриализации продолжается серьезный контроль за выбросами в атмосферу, в частности за поддерживанием экологического баланса путем снижения выбросов диоксида углерода. Согласно подсчетам Еврокомиссии, в 2018 году объем выброшенного в атмосферу диоксида углерода в Азербайджане составил 34,704 миллиона тонн, то есть 3.5 тонн на душу населения.

По этому показателю Азербайджан опережает многие страны мира, объем выбросов диоксида углерода в нашей стране даже ниже принятой в мире допустимой нормы на душу населения (4.968 тонн). Для сравнения, в Украине показатель выбросов Со2 в 2018 году составлял 196,839 млн., в Беларуси - 64,263 млн., в Казахстане - 309,255 млн., в Узбекистане - 101,897 млн. тонн.

Как видим, ситуация в Азербайджане намного лучше, чем в других странах постсоветского пространства. Позитивные изменения видны в сравнении не только с соседями, но и с показателями, фиксировавшимися в Азербайджане в прежние годы. В 1990 году объем диоксида углерода, выбрасываемого в атмосферу в Азербайджане, составлял 73,3 миллиона тонн. В 2018 году уже 34,704 миллиона тонн, а до 2030 года количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, планируется уменьшить на 35 процентов.

В целях улучшения экологии в Азербайджане ранее были внедрены стандарты топлива Евро-4 (с 2021 году будут внедрены стандарты А-5), идет работа над увеличением числа электромобилей для перевозки пассажиров (автобусы и такси), сокращением вредного воздействия на экологию энергетической сферы.

Возобновляемые источники энергии

Работа идет и в направлении применения возобновляемых источников энергии. В стране построены электростанции, работающие на энергии солнца и ветра, и на сегодня их доля в общем производстве электроэнергии достигла 17 процентов. К 2030 году этот показатель планируется довести до 30 процентов.

На сегодня в Азербайджане солнечные электростанции функционируют в городах Гобустан и Самух, бакинских поселках Пираллахи, Сураханы и Сахиль. Идет подготовка к подключению солнечной электростанции в Сумгайыте.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволяет вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Большая часть потенциала приходится на энергию солнца и оценивается в 5000 мегаватт. На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт.

Напомним, что в конце минувшего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании комиссии в связи с реализацией и координацией исполнения пилотных проектов по строительству электростанций в сфере возобновляемых источников энергии, в частности, энергии солнца и ветра. А буквально на днях глава государства принял руководителей двух крупных арабских компаний, которые намерены вложить в развитие этого направления в нашей стране сотни миллионов долларов.

Нефть и газ

Как известно, наибольший процент вредных выбросов в атмосферу приходится на промышленность. Где-то это угольные шахты и рудники, для Азербайджана же серьезного внимания в плане экологического регулирования требует нефтегазовая сфера.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уже несколько лет осуществляет проекты по очистке загрязненных нефтью территорий на Абшероне. Результаты этой работы можно видеть воочию на примере благоустройства некогда критически загрязненной территории вокруг озера Беюк-Шор. Много лет это озеро было источником экологических проблем, но в 2014 году Президент издал распоряжение об управлении и использовании озера Беюк Шор. Была проделана гигантская работа, вывезены миллионы кубометров загрязненного нефтью грунта, изменены маршруты проходящих здесь нефтепроводов. После очистки озера, вокруг него были проведены работы по благоустройство, заложен новый бульвар, высажено множество зеленых насаждений. Сегодня Беюк-Шор - это прекрасный образец успешной борьбы за улучшение экологического фона страны, а через нее - и региона.

С июля 2015 года SOCAR и азербайджанское представительство ПРООН реализуют проект "Национальные планы деятельности по сокращению углеродных выбросов в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана" (NAMA). Проект финансируется Глобальным экологическим фондом (GEF) и ПРООН и нацелен на поддержку Стратегии SOCAR по уменьшению влияния климатических изменений. Как отметила на проходившей в Баку в поябре прошлого года международной конференции "Роль Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среде" вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде, Госнефтекомпания была дважды удостоена высшей награды Всемирного банка за проделанную работу. По результатам профинансированного Еврокомиссией исследования, Азербайджан занимает первое место среди 10 стран-экспортеров нефти в ЕС по уровню эффективной утилизации попутного нефтяного газа.

Отметим, что в результате сокращения сжигания попутного газа уменьшились вредные выбросы в атмосферу. Попутный газ собирается и поставляется потребителям. Так, по словам Гусейнзаде, в 2019 году с 63 скважин было собрано 7 миллионов кубометров газа, которые были поставлены в села Сиязанского и Шабранского районов.

Более т ого, в январе прошлого года SOCAR присоединилась к инициативе по сокращению выбросов метана, начатой такими нефтегазовыми гигантами как BP, Eni, Equinor, Exxon Mobile, Shell и Total.

По подсчетам специалистов, в результате реализации успешной программы сокращения сжигания попутных газов, с 2009 по 2015 годы эмиссия попутных газов сократилась на 282,5 млн. кубометров. Ожидается, что к 2022 году этот показатель упадет до 95 миллионов кубометров.

Промышленные парки - угроза экологии исключена

Проблема мусора - это проблема всех больших городов. Правильное управление бытовыми отходами - это, в первую очередь, вопрос экологического благополучия населенного пункта и целой страны.

Некогда в поселке Балаханы около Баку существовала огромная мусорная свалка. На состоявшейся в начале января встрече с новым главой Госкомитета по градостроительству и архитектуре Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что "мы десятилетиями сталкивались с этой горькой реальностью. Дым сжигаемого там мусора отравлял небо над нашим городом. Мы очистили и это место, построен современный мусоросжигательный завод, полигон. Там уже давно организован процесс сортировки бытовых отходов, и эта зона стала уже экологически чистой".

В Азербайджане предпринимаются существенные шаги в области управления бытовыми отходами. Несколько лет назад в Балаханы был построен крупный завод бытовых отходов, создан полигон, проводится сортировка. Проект реализуется с участием международных консультантов. Более того, в Балаханы создан крупный промышленный парк, работающий с соблюдением всех экологических норм. Управляющей компанией БПП является ОАО "Тамиз Шахар".

Говоря о мерах, принимаемых в Азербайджане для предотвращения загрязнения экологии промышленными предприятиями, необходимо особо остановиться на промышленных парках, созданных в городе Сумгайыт. На сегодня здесь действуют два крупных ПП. Сумгайытский технологический парк был введен в эксплуатацию 22 декабря 2009 года на территории поселка Гаджи Зейналабдин под Сумгайытом и стал первым технопарком на Южном Кавказе. Сумгайытский химический промышленный парк вдвое больше по площади, чем СТП и занимает площадь более 500 га. СХПП стал крупнейшим в регионе. Открытие его состоялось 25 октября 2015 года.

Сумгайыт долгое время, особенно в советский период, считался неблагополучным с точки зрения экологии местом, но в последние годы, и особенно в СТП, промышленные предприятия не создают экологических проблем. Это связано с тем, что на предприятиях задействованы современные, здоровые с точки зрения воздействия на окружающую среду технологии. Использование на сумгайытских предприятиях современного оборудования и технологий способствует тому, что даже в условиях расширения производства не возникает никаких угроз окружающей среде. То есть Сумгайыт сегодня имеет возможности производить инновативную продукцию без загрязнения окружающей среды.

Кстати, хорошая новость для жителей Баку. Результаты наблюдений, проведенных в середине прошлого года сотрудниками Департамента национального мониторинга по охране окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов, говорят о том, что прослеживается тенденция улучшения качества воздуха в столице. Об этом сказала журналистам директор Национального гидрометеорологического департамента Умайра Тагиева. По ее словам, это подтверждает онлайн информация автоматической станции по контролю качества атмосферного воздуха и анализы, полученные из автоматического пункта анализа окружающей среды OPSIS.

Зеленая экология

6 декабря 2019 года в Азербайджане была проведена беспрецедентная экологическая акция. В честь 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими в республике было высажено единовременно 650 тысяч деревьев. Акция прошла по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Все саженцы были выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном это были саженцы ханского платана, эльдарской сосны, кипариса, акации, ясеня, вяза, тополя, ольхи, ивы, оливы, инжира, чинара и так далее. В целом - 37 видов деревьев.

Один только коллектив SOCAR в рамках акции посадил 100 тысяч деревьев. 12 тысяч саженцев были доставлены на корабле на остров Чилов и высажены там, можно сказать, впервые за историю Азербайджана.

Отметим, что в 2018 году в Азербайджане началась инвентаризация лесов, проводимая при сотрудничестве с турецкими специалистами. Площадь лесов в нашей стране составляет 1 млн. 214 тыс. кв. метров, то есть 11,4 процента от общей площади страны. К сожалению, вследствие оккупации Арменией азербайджанских земель, более 261 тыс. гектаров лесных массивов были потеряны. Но оставшиеся требуют большого внимания и восстановления.

В конце минувшего года в Азербайджане было введено новое требование в рамках осуществления проектов по вырубке лесов, которое позволит упорядочить процесс и снизит негативное влияние бизнес-проектов на окружающую среду.

Внимания и восстановления требует весь зеленый покров Азербайджана, и проведенную 6 декабря акцию можно считать незаменимым вкладом в этот процесс. Роль в благоприятном состоянии окружающей среды зеленых насаждений неоценима. В Азербайджане это понимают и принимают все меры для расширения зеленых зон и борьбы с незаконным уничтожением насаждений и вырубкой лесов. Надеемся, что примеру нашей страны последуют и другие государства, и общими усилиями удастся значительно сократить угрозы для состояния атмосферы планеты. Рост числа зеленых насаждений снизит и негативные последствия промышленных выбросов, в том числе диоксида углерода.

Генеральный секретарь ОНН Антониу Гутерриш на открытии Климатического саммита в Абу-Даби в июле 2019 года призвал страны сократить выбросы парниковых газов на 45 процентов. "Я прошу всех лидеров - от правительств до частных компаний - представить уже летом или до конца декабря 2020 года планы по сокращению эмиссии парниковых газов на 45 процентов к 2030 году и по достижению нейтральности по выбросам Со2 к 2050 году", - сказал Гутерриш.

Азербайджан этот призыв ООН услышал. Наша страна зарекомедовала себя не только как экономический и политический лидер региона, но и как страна, которая активнее всех на Южном Кавказе борется за сохранение окружающей среды и улучшение экологической ситуации.

Лейла Таривердиева