Ежегодно на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждаются вопросы, связанные с перспективами экономического развития, восстановлением стабильности и экологического баланса в мире. Форум, в том числе, играет важную роль с точки зрения осведомления широкой аудитории об экономике Азербайджана. Ежегодно в рамках форума проводится более 300 пленарных заседаний, "круглых столов", а также "мини-встречи в верхах" с участием государственных деятелей. Здесь не принимаются какие-либо официальные документы, форум лишь предоставляет возможность встретиться и обсудить в неформальной обстановке многие ключевые для мировой экономики вопросы, установить новые деловые контакты.

Об этом Trend сказала депутат Милли Меджлиса Сона Алиева, передает Day.Az.

По ее словам, 17-лет участия Азербайджана в ВЭФ и его растущая из года в год активность связаны с продолжительными успехами страны под чутким руководством Президента Ильхама Алиева: "Впервые в январе 2007 года Президент Ильхам Алиев принял участие в форуме "Растущее влияние нефтяной геополитики" под девизом "Сдвиг глобального баланса сил". В результате успешной реализации энергетических проектов, осуществляемых Азербайджаном, высоко оценивается растущая роль страны в обеспечении энергетической безопасности мира, что дает уверенность в том, что реализованные нефтегазопроводы БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан) и БТЭ (Баку-Тбилиси-Эрзурум), в свою очередь стимулирующие развитие других проектов, будут и в дальнейшем способствовать росту влияния страны.

Участие наряду с другими странами в дискуссиях по темам "Роль солнечной энергии в энергетической отрасли", "Нефтегазовая геополитика: новые границы" и др. в рамках форумов позволило Азербайджану широко продемонстрировать свои возможности в этой сфере. Все это показывает, что в нашем современном многополярном мире решение возникших геополитических и геоэкономических проблем, проблем, связанных с четвертой промышленной революцией, появление новых вызовов и возможностей рождает потребность в развитии различных деловых связей и дискуссий.

Непринятие же фактических мер в данном направлении может привести к углублению геоэкономического и даже геополитического кризиса. Такая опасность для мира, живущего в новых планетарных границах, является весьма очевидной и в некоторых аспектах уже реально ощущается. Этот фактор создает необходимость в обновлении отношений между людьми, государствами, правительствами и компаниями, а также выхода на новый этап глобального сотрудничества".

С. Алиева отметила, что высокая ценность политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, заключается не только в том, что страна достигла больших успехов, высоких политических, экономических и социальных дивидендов, но и в том, что он в реалиях стремительной глобализации смог соединить такие противоречивые понятия как универсальность и уникальность, играющие важную роль для внутренней и внешней политики страны: "Глава государства Ильхам Алиев, считая уникальность и универсальность одинаково важными факторами, предотвратил негативные последствия каждого из них, и благодаря его верному политическому курсу Азербайджан сохранил свою независимую позицию во всех направлениях. При этом, соблюдая в своей политике управления принцип оптимальной универсальности и оптимальной уникальности, вместо обязательной универсальности или обязательной уникальности, Президент превратил Азербайджан в остров стабильности, центр геополитической интеграции и мультикультурализма, безопасное место для проведения мероприятий и встреч международного уровня. В результате его успешной политики в Азербайджане реализуется множество проектов, основанных на равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве с другими развитыми странами".