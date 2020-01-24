https://news.day.az/politics/1196705.html Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбу против нацизма - ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА
Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбу против нацизма - ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА
Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбу против нацизма.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе пресс-конференции посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
Он отметил, что одной из сфер сотрудничества между Азербайджаном и Израилем является безопасность.
"Израиль и Азербайджан разделяют мнение о том, что мир должен быть свободным от агрессии и террора. Израиль, как и другие страны, верит, что мы должны жить в безопасном мире. Мы поддерживаем борьбу против нацизма и высоко ценим вклад Азербайджана в эту борьбу", - сказал дипломат.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре