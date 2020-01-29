Борьбу на парламентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля, продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

292 кандидата отозвали свои кандидатуры.

Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек.

На определенных этапах избирательного процесса часть из них отозвала свои кандидатуры.

23% кандидатов в депутаты - женщины, 77% - мужчины.

Около 300 кандидатов приостановили участие в выборах.