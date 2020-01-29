https://news.day.az/politics/1198210.html В Азербайджане названо количество кандидатов в депутаты
В Азербайджане названо количество кандидатов в депутаты
Борьбу на парламентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля, продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
292 кандидата отозвали свои кандидатуры.
Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек.
На определенных этапах избирательного процесса часть из них отозвала свои кандидатуры.
23% кандидатов в депутаты - женщины, 77% - мужчины.
Около 300 кандидатов приостановили участие в выборах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре