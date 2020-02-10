https://news.day.az/politics/1201875.html Ведется расследование материалов, размещенных в социальных сетях - ЦИК
Ведется расследование материалов, размещенных в социальных сетях - ЦИК
Ведется расследование для правовой оценки видеоматериалов, размещенных в социальных сетях.
Как передает Day.Az, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил Габиль Оруджев.
По его словам, ведется подготовка к рассмотрению этих фактов.
"Мы постараемся завершить расследование по этим материалам сегодня или завтра", - сказал Оруджев.
Член ЦИК отметил, что в социальных сетях около 300 видеоклипов, связанных с выборами: "Они охватывают в общей сложности 50-60 избирательных участков".
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