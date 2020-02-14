Президент Азербайджана накануне, находясь в Кюрдемире, принял участие в открытии местного центра "ASAN xidmət". Выступая перед сотрудниками структуры, глава государства коснулся роли волонтерского движения в различных сферах жизнедеятельности Азербайджана. 2020 год провозглашен в нашей стране Годом волонтеров, и высказанные Президентом Ильхамом Алиевым мысли можно считать оценкой их деятельности.

Мы уже не раз бывали свидетелями активной и качественной работы молодых волонтеров на международных мероприятиях, проводимых в Баку. Азербайджанская молодежь показала себя с самой лучшей стороны - продвинутой, образованной, талантливой и патриотичной.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Бакинского клуба политологов, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов.

Закон касательно волонтерского движения был принят в Азербайджане в 2009 году, и с тех пор этот институт развивается и совершенствуется, что можно наблюдать в дни крупных международных событий в нашей стране, напомнил эксперт.

По его словам, сегодня к движению присоединились уже тысячи молодых людей, они заняты практически во всех сферах, проявляя самые лучшие качества, присущие азербайджанской молодежи.

"Толчок к активному развитию волонтерства и расширению его рядов дал конкурс "Евровидение", прошедший в Баку в 2012 году. Это был первый серьезный экзамен для волонтерского движения, и он был сдан на отлично. Дальше наши добровольцы уже стали незаменимыми помощниками в организации и проведении крупных международных мероприятий и турниров, будь то Первые Евроигры или гонки "Формулы-1"", - сказал наш собеседник.

Первоначально наша страна использовала в организации волонтерского движения международный опыт, но сегодня наши добровольцы по многим аспектам опережают зарубежных коллег, считает Мамедов.

"Организация международных мероприятий, их подготовка, уровень проведения всегда высоко оцениваются экспертами и участниками. И не последняя роль тут принадлежит нашей молодежи, добровольно и безвозмездно подключающейся к этим процессам. Наши волонтеры стали просто незаменимы, без них не обходится ни одно событие в стране", - отметил он.

"Если сравнить нашу страну с другими ведущими государствами по уровню организации международных мероприятий, то можем увидеть, что Баку эта делает намного лучше. Волонтеры, начиная от прибытия гостей и до завершения мероприятия и их отбытия, участвуют в процессе постоянно, и делают это на отлично", - заключил азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева