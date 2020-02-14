В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан вернулась в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.