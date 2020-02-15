Вопрос статуса не следует путать с территориальной целостностью Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на официальную страницу в Twitter помощника главы государства Хикмета Гаджиева, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства сказал, что мы должны решить этот конфликт поэтапно - освобождение части территории и возвращение вынужденных переселенцев. Статус Нагорного Карабаха может быть определен после. Вопрос статуса не следует путать с территориальной целостностью Азербайджана.