Граждане Армении отреагировали на поведение и заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дебатах по карабахскому конфликту в Мюнхене вполне ожидаемо.

Дорогой премьер и так уже надоел пустой болтовней армянам, а тут еще умудрился опозориться на весь мир, провалившись по всем статьям в дискуссии с Президентом Азербайджана. Армянам стыдно за своего премьера, и это чувствуется по комментариям в СМИ и соцсетях. Пожалуй, доволен только глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян, соратник Никола, тот самый, что проголосовал против России во время обсуждений в ПА резолюции о возвращении российской делегации в Ассамблею. Так вот, Рубинян считает, что Пашинян очень точно обрисовал позицию Армении по Карабаху.

Но в этом своем мнении у него не нашлось единомышленников.

Первым отреагировал на провал Пашиняна пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. "Посмотрели дебаты Пашинян-Алиев? За несколько минут столько автоголов в ворота Армении и Карабаха, - написал Шармазанов на своей странице в Facebook. - И еще: прежде чем говорить о Тигране Великом, помни, что было Боспорское царство, Римская империя. Можно, ты не будешь говорить об истории, брат?".

В диаспоре позор Пашиняна восприняли как позор всего армянства.

Сопредседатель "Всеармянского национального консенсуса" Лусине Ароян-Далакян высказалась в Facebook, и ее слова - настоящий крик души.

"Слежу за пресс-конференцией. Мы с позором проиграли, - написала она. - Если бы не была армянкой, то поверила бы Алиеву. Он был хорошо подготовлен, грамотно подобран язык жестов. Пашинян же ни на один вопрос не дал ни одного полноценного ответа, не нанес контрударов". Далакян признала, что Пашинян не имел знаний в том, о чем говорил, и его половинчатые ответы поставили его в смешное положение. И "хорошо, что потом подоспел на помощь Тигран Великий. Но победа уже была за Алиевым", - констатировала Лусине Ароян-Далакян, добавив, что рассуждения о его "микрореволюциях" производили жалкое впечатление слабого переговорщика.

С большим удовольствием на премьера набросились бывшие. Хотя, если уж быть честными до конца, бывшие власти выглядели не менее жалко и потеряно в дискуссиях по Карабаху, чем Пашинян в Мюнхене. Сержа Саргсяна бы на его место - оказаться один на один с таким опытным политиком и дипломатом, эрудитом и уверенным в себе главой государства, как Президент Ильхам Алиев.

Бывший замминистра обороны Армении Артак Закарян попрекнул Пашиняна тем, что лидер "страны-победительницы" не имеет права выступать на международном открытом обсуждении с напуганным и смущенным видом.

Закарян отметил, что никогда не ждал от премьер-министра Никола Пашиняна положительного прогресса по карабахскому вопросу, но то, что произошло на Мюнхенской конференции по безопасности во время публичного обсуждения этого вопроса с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, разбило все возможные надежды.

С точки зрения Закаряна, Пашинян занял слабую позицию в диалоге и никак не реагировал на острые заявления азербайджанского лидера. И теперь в Армении "должны сделать серьезные выводы с точки зрения военно-политической безопасности страны".

Разочарование армян понять можно. Потому что глупо выглядел не только Никол Пашинян. И даже не столько он, сколько страна и идеология, которую он олицетворяет. Провалился не какой-то чиновник, поражение потерпел армянский национализм. Были разгромлены исторические инсинуации, которыми армянская сторона подпитывала свои претензии на азербайджанские территории. И что самое главное - произошло все это на глазах всего мира.

Армян беспокоит, что весь мир увидел, какой неуч возглавляет их страну? Да это просто мелочи по сравнению с тем, что международная общественность, аудитория представительного Мюнхенского форума стала свидетельницей разгрома "великоармянской" идеи. Жалок и беспомощен не только Пашинян, жалка и беспомощна Республика Армения. Так называемая "победительница" не имеет тех сильных позиций, о которых продолжают грезить бывшие и настоящие идеологи. Она их не имеет уже два десятка лет. И в каком-то смысле вышеуказанный Рубен Рубинян прав, говоря, что в Мюнхене "Пашинян очень точно обрисовал позицию Армении по Карабаху". Эта позиция не победителя, а вора, которого схватили за руку.

Надо сказать, что Никол Пашинян, по-видимому, обо всем этом догадывался, поэтому постарался избежать дебатов по Карабаху, планировавшихся в Давосе. И если бы была возможность, он, несомненно, сбежал бы и от разговора в Мюнхене. Но возможности не было, и все случилось так, как должно было случиться.

До следующих встреч?

Зульфугар Ибрагимов