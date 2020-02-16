Состоявшиеся 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности панельные обсуждения по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна привлекли к себе повышенное внимание СМИ и экспертов не только Азербайджана и Армении. И по количеству наблюдавших за дебатами, и по реакции аудитории было видно, что тема актуальна. Весь мир фактически стал свидетелем поединка, в котором полную и безоговорочную победу одержал азербайджанский лидер, буквально уложивший оппонента на обе лопатки.

Дебаты могли состояться в рамках Давосского форума, но Пашинян постарался избежать заведомо проигрышной для него ситуации. Видимо, глава Армении думал, что сумел подготовиться к Мюнхену, как следует вооружиться против азербайджанской стороны, но как раз "убойное" оружие, которым служат Еревану псеводоисторические факты, сделали положение Никола Пашиняна абсолютно безвыходным.

О провокационной лжи и ляпах премьер-министра Армении мы побеседовали с азербайджанским историком, директором Центра истории Кавказа, старшим научным сотрудником Института права и прав человека НАНА Ризваном Гусейновым.

Каждая из сторон дебатов старалась приводить свои аргументы и доказательства и обосновывать принадлежность оккупированных Арменией территорий своим народам. И я думаю, что всем, кто наблюдал за дискуссией, стало ясно, кто является оккупантом и кто прикрывал ложью и историческими инсинуациями результаты оккупации. Конечно же, это армянская сторона.

Наверное, многие обратили внимание, как Пашинян, поняв, что терпит поражение, пытался выворачиваться и как все его аргументы были осмеяны, в том числе и публикой. По реакции зала на псевдоисторические аргументы армянского премьера относительно того же Тиграна великого было ясно, что его поведение было предсказуемо, армянская сторона всегда, когда не может найти ответа, начинает ссылаться на фальшивую историю.

Историкам хорошо известно, что Тигран великий не был армянином, он был парфянином. А что касается "великой Армении", то это просто временное образование на стыке Римской и Сасанидской империй. Тиграну буквально на несколько лет удалось захватить земли, в том числе на Кавказе, но скоро он был отсюда выбит, и земли вернулись к их хозяевам.

Фактически оккупант-Пашинян попытался оправдать оккупацию деяниями другого, древнего оккупанта, Тиграна. Пашинян, сам того не понимая, выдал себя с головой и еще раз продемонстрировал, что оккупационная политика является основой армянской идеи с давних времен, и то, что премьер Армении прибег к таким аргументам, показывает ту безысходность, в которой оказалась армянская сторона.

Что касается темы причин конфликта, то и тут Пашинян совершил ряд ошибок. Очень своевременно и уместно Президент Ильхам Алиев его останавливал и разоблачал озвучиваемую Пашиняном ложь. Например, когда армянский премьер пытался доказать, что именно большевики передали Нагорный Карабах в состав Азербайджана, глава государства четко указал ему, что в решении Кавбюро от 1921 года говорится не "передать", а "оставить" НК в составе Азербайджана. Выходит, что Пашинян не знаком сам с этими документами и черпает информацию из Интернета. А это позорно для главы государства, который обязан уметь работать с первоисточниками, а не только с телефоном и соцсетями, откуда можно наспех выискивать факты и обосновывать ими свою позицию.

Очень смешно и тоже предсказуемо звучали его слова о том, что в древности на Кавказе жили только армяне и грузины. Понятно, что грузин он назвал только для того, чтобы привлечь их на свою сторону. И на это очень хорошо отреагировал с юмором Президент Ильхам Алиев. Пашинян вряд ли забудет, какой смех был после этого в зале.

Так же он ошибся, когда называл Геранбойский район частью Нагорного Карабаха и пожаловавшись на выселение оттуда армян. Пашинян упускает из виду, что выселены они были не за национальную принадлежность, а за преступные действия против азербайджанского населения, разработку терактов, в частности, в направлении Гянджи. Кроме того, этот стратегически важный участок был очищен от армянских террористов в советский период, если Пашинян способен понять разницу. Все его претензии по этому поводу могут быть отнесены к руководству СССР.

Можно отметить и такой важный момент: Пашинян все время пытался убеждать, что предметом переговоров является "независимость" самопровозглашенного образования. Однако все те документы и предложения, которые лежат на столе переговоров, говорят о том, что первым этапом должно быть освобождение оккупированных территорий. На втором этапе сюда возвращается изгнанное азербайджанское население. И только на последнем этапе, на основе достижения взаимного согласия азербайджанской и армянской общин начинается процесс переговоров о статусе НК.

Не может быть, чтобы Пашинян не знал всего этого. Он просто лжет и пытается перевернуть все с ног на голову и его "микрореволюция" является ничем иным как попыткой сорвать переговоры.

В целом, впечатление от слов Пашиняна такое: армянская сторона полностью сузила возможность мирных переговоров и вся ответственность за дальнейшее развитие событий лежит только на ней.

Когда армяне говорят о том, что Нагорный Карабах якобы демократическим путем хочет обрести "независимость" и в каком-то незаконном "референдуме", они намеренно забывают упомянуть о том, что прежде из Карабаха было изгнано все азербайджанское население. "Забыл" сказать об этом в Мюнхене и Пашинян. О какой демократии можно говорить на фоне тотального изгнания из региона азербайджанского населения и этнических чисток? Если мы говорим о демократии, то по ее канонам, в голосовании, так называемом "референдуме", должны были принимать участие и азербайджанцы. После того, как были изгнаны все азербайджанцы, после осуществленных оккупантами этнических чисток, начались военные действия, и попытки Азербайджана защитить свою целостность армянский агитпроп сегодня преподносит как "агрессию против карабахского народа".

Разве подобное можно отнести к демократии? О каком голосовании можно говорить, если в нем не принимало участие азербайджанское население?

Хотел бы обратить внимание еще на один момент. Поведение и реакция Пашиняна в ходе дискуссии показывали, насколько глубоко корни расизма и фашизма засели в головах армянского народа. Когда ему говорят, почему "Степанакерт" называется именем большевика Шаумяна, а не каким-то армянским "древним" названием, он, не находя аргументов, начинает вспоминать о Тигране. То есть всю свою оккупационную политику армянская сторона пытается обосновать историческими претензиями, своим якобы первенством в регионе. Как известно, идея нацизма основана на расовом превосходстве, на мысли о том, что какой-то народ превосходит все другие ментально, культурно и так далее и потому имеет право уничтожать низшие по происхождению народы и захватывать их земли. По этой же дорожке идет Никол Пашинян. Его, в принципе, можно понять. Преподавание истории у армян построено на постулатах нацизма уже лет сто пятьдесят. И когда даже толковый армянский политик начинает говорить на исторические темы, от его слов веет расизмом. Он, может быть, и сам этого не понимает, но со стороны эти сигналы улавливаются очень четко.

Это очень большая проблема армянского народа - что он воспитывается на чисто расистских, фашистских постулатах. Потому в Армении и героизируются такие, как Дро или Нжде. И это будет продолжаться еще долго. А значит, говорить о каком-то мирном разрешении конфликта, к сожалению, не приходится. И Никол Пашинян в Мюнхене сделал все, чтобы это доказать.

Лейла Таривердиева