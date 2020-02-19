Премьер-министр Армении Никол Пашинян долгое время формировал у армянской общественности мнение, будто имеет какую-то свою, особую, крутую программу урегулирования карабахского конфликта. Долгое время он сохранял интригу, заставляя армян думать, что он знает что-то, чего не знают они, и держит руку на пульсе. Это было необходимо для сдерживания недовольства его властью, потому что никаких других способов скрыть свои провалы у Никола нет.

Но и это оружие работало недолго. В ходе дебатов с Президентом Ильхамом Алиевым по Карабаху в Мюнхене Пашинян сам себя разоблачил. Армянское общество все видело и осознало, что никакой особой программы у премьера нет, а глупостью и некомпетентностью в теме урегулирования конфликта он превзошел даже своего предшественника Сержа Саргсяна. Тот хоть и кочевряжился, но не выходил за рамки, очерченные Минской группой, понимая, что альтернативой мирному процессу может быть только война, которую Армения проиграет.

Каким бы самоуверенным и недалеким ни был премьер Армении, читать он все же умеет, и наверняка ознакомился с тем, что пишут в последние три дня о нем армянские СМИ. Чтобы как-то оправдаться, он опубликовал на своей странице в Facebook то, что, собственно, и составляло его загадочную программу карабахского урегулирования, на поверку оказавшуюся набором инсинуаций, высказанных им ранее. Никол назвал это "мюнхенскими принципами", хотя правильнее было бы назвать "антимадридскими", так как он противопоставляет их находящимся на столе переговоров Мадридским принципам, как известно, предполагающим поэтапный путь разрешения конфликта, вывод армянских войск, возвращение азербайджанцев и так далее.

Пойдем по порядку.

"Нагорный Карабах обрел независимость так же, как и Азербайджан", - пишет Пашинян.

Правда?

Помнится, в первый раз Пашинян сказал об этом с трибуны ООН в прошлом году, и был опровергнут и осмеян.

Как ранее отмечал Day.Az азербайджанский политолог Фикрет Садыхов, слова Пашиняна о том, что Карабах, мол, вышел из состава Азербайджана на тех же правах, на каких сам Азербайджан отделился от СССР, не выдерживают никакой критики. Армянский премьер тут демонстрирует полное незнание и непонимание конституционных норм, существовавших в период распада Союза. "Думаю, если бы он был знаком с ними, то вряд ли подверг бы себя этому позору. Дело в том, что Азербайджан имел право на выход из СССР, в Конституции АзССР и СССР это было записано. А вот Нагорный Карабах такого права не имел. Советская Конституция не давала автономиям права без согласия центрального правительства выходить из состава республик. То, что Пашинян попытался преподнести с высокой трибуны ООН, является полной белибердой, смесью фантазии и политического недомыслия", - сказал Фикрет Садыхов.

Отметим также еще один немаловажный факт: так называемый "референдум" в Карабахе состоялся после распада Союза, и просто смешно пытаться обосновывать армянские претензии законами несуществующего государства. Когда в Ереване поняли, что правовым путем Москва не может отторгнуть Карабах от Азербайджана и передать Армении, было затеяно шоу с "самоопределением", но было поздно. Горбачеву было уже не до армян. Опоздали, одним словом.

"Нагорный Карабах является стороной конфликта и переговорного процесса, без переговоров с которой урегулировать конфликт невозможно", - пишет дальше Пашинян.

Миру известны только две стороны конфликта, и ноу-хау Пашиняна тут неуместны. Факт оккупации территорий Азербайджана Арменией зафиксирован в международных документах, и вносить в них изменения ради удовлетворения армянских амбиций никто не станет. Армянам придется забыть опусы Казимирова и прочих товарищей, считающих себя знатоками карабахского вопроса и любящих рассуждать в духе "как сейчас помню". Армении придется говорить с Азербайджаном безо всяких третьих сторон, если не хочет поговорить с его армией.

Как неоднократно отмечал официальный Баку, Нагорный Карабах в лице местной армянской общины, но никак не "властей" или "избранных представителей", сможет присоединиться к переговорам на заключительном этапе и параллельно с азербайджанской общиной Карабаха, имеющей полное право голоса.

Еще один пункт пашиняновских "принципов" гласит, что "нет территорий, есть безопасность".

Как плохой политик, Пашинян не осознает, что безопасность в данном случае невозможна, пока не будет решен вопрос территорий. Безопасность армян Нагорного Карабаха была обеспечена до разжигания Ереваном конфликта, теперь же никто, в том числе сама оккупант-Армения не может ее обеспечить людям, чьи судьбы были переломаны националистами. Так что этот пункт "мюнхенских принципов" Пашиняна должен звучать так: никакой безопасности без возвращения территорий.

Дальше идет самое смешное. "Микрореволюции", о которых Пашинян пытался рассказывать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и аудитории на дебатах в Мюнхене. Никол забыл, что он не на митинге. С ним такое бывает.

Тезис о "микрореволюциях" уже был высмеян в армянских СМИ. Как и следующая безумная идея о том, что "любое решение проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха, народа Азербайджана". Трудно сказать, каким путем Никол Пашинян пришел к этой мысли, но факт, что он до сих пор так и не сумел разъяснить ни своим, ни чужим, какими видит пути ее реализации. Вероятно, потому что они не существуют.

Завершаются же "мюнхенские принципы" Пашиняна следующим: "Нагорно-карабахская проблема не имеет военного решения. Если кто-нибудь скажет, что проблема имеет военное решение, народ Карабаха ответит: значит, она уже давно решена".

Ну что тут сказать... Армянский премьер считает, что нашел удачную фигуру речи, но он не осознает, что подставил Армению. Он фактически признал, что именно Армения, не имея правового пути решить вопрос отторжения Карабаха от Азербайджана, прибегла к военной агрессии и оккупации.

Возвращаясь к первому пункту пашиняновских "антимадридских принципов", напомним, что законных оснований решить свою задачу у Армении действительно не имелось. Но Никол заблуждается, считая, что их нет сегодня у Азербайджана. Как раз таки они есть. Это и международное право, и резолюции ООН и других мировых структур, и законы самого Азербайджана.

Доктор юридических наук, профессор Намик Алиев в разъяснениях нашему сайту ранее отмечал, что в пунктах Хельсинкского заключительного акта СБСЕ от 1 августа 1975 года нет принципа права наций (народов) на самоопределение, которым спекулирует армянская сторона. Есть 8-й принцип - "Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой", при раскрытии содержания которого в самом документе говорится: "Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств".

Для Никола Пашиняна это может быть откровением, но война до сих пор не началась именно потому, что международное право предоставляет Азербайджану возможности вернуть свои земли мирным путем. Более того, оно также дает ему право возвращения оккупированных территорий военным путем. И если война все же начнется, это не будет означать для армян, что "проблема уже решена", это будет означать поражение мирного процесса перед лицом наглой агрессии, богатой диаспоры и беззастенчивого лоббинга.

Такова истинная суть "антимадридских принципов" Никола Пашиняна, навеянных мюнхенским провалом.

Зульфугар Ибрагимов