Комментариев к дискуссии Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции по безопасности множество. И практически все отмечают плохой английский, провинциальное поведение и примитивную аргументацию армянского лидера.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный азербайджанский политолог Расим Мусабеков.

По его словам, Пашинян приводил недостоверные факты, почерпнутые из газет и других неавторитетных источников, проводил неуместные исторические параллели. Уже один его перл о том, что когда Тигран Великий, мол, вел переговоры с Римом, Азербайджана на карте не было, говорит об уровне мышления этого человека, считает наш собеседник.

"Ему невдомек, что современная Армения имеет к так называемой "великой Армении" еще меньшее отношение, чем современная Италия к Римской империи. Азербайджанцы с таким же основанием могут представлять себя наследниками Великой Мидии, царя-царей Астиага, вышедшего на историческую арену на 500 лет раньше "великой Армении" Тиграна. Вряд ли участников дискуссии впечатлили путанные пассажи Никола Пашиняна касательно образования НКАО в составе АзССР", - отметил Мусабеков.

Политолог считает вполне очевидным, что Никол Пашинян, при всем своем самомнении, осознает слабость заявляемой им армянской позиции. Не случайно он уклонился от публичной дискуссии с Президентом Ильхамом Алиевым в Давосе, да и на дебатах в Мюнхене выглядел довольно блекло. Что бы он там ни говорил, историческая правда и международное право на стороне Азербайджана, и Президент Ильхам Алиев четко и конкретно донес это до квалифицированной аудитории участников Мюнхенской конференции, подчеркнул азербайджанский политолог.

По мнению Расима Мусабекова, очевидно и то, что международное сообщество осознает недоговороспособность Никола Пашиняна и возросшие риски срыва переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это неминуемо ведет к увеличению военной напряженности в регионе, близком к и без того пылающему Ближнему и Среднему Востоку.

"Специальное обсуждение карабахского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности - это показатель международной озабоченности. Поведение и риторика Никола Пашиняна показывают, что он практически не способен ответственно и рационально вести себя на переговорах. Следовательно, придется вести их через голову армянских лидеров со странами, под чьим покровительством укрывается Армения, и, если и им не удастся развернуть армянских руководителей к разумным компромиссам, очерченным известными Мадридскими принципами, то силовой вариант действий для Азербайджана из плоскости "если" перейдет в плоскость "когда". Не хотелось бы", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева