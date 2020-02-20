20 февраля в Риме состоялась церемония официальной встречи находящегося в Италии с государственным визитом Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретили Президент Италии Серджио Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла. 

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