https://news.day.az/politics/1204816.html Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ФОТО
Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ФОТО
20 февраля по завершении встречи один на один состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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