Новым руководителем Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР назначен Ульви Гусейнли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий указ подписал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов.

Отметим, что до этого Ульви Гусейнли занимал должность заведующего отделом по связям с прессой и общественностью Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

Он также является председателем Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развитию СМИ при председателе Верховного Меджлиса, членом политсовета Нахчыванской организации правящей партии "Ени Азербайджан".

Ульви Гусейнли - главный советник государственной службы. Распоряжением Президента Азербайджана в 2019 году был награжден медалью "За отличие на государственной службе".