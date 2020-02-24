24 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении подготовки и участия азербайджанских спортсменов в XXXII Летних Олимпийских играх и XVI Летних Паралимпийских играх.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении говорится, что Олимпийские игры - наиболее важное и грандиозное спортивное мероприятие, находящееся в центре внимания всех государств мира.

Азербайджан уже широко признан на международной арене как спортивная страна, спортивная общественность высоко оценивает успехи республики в сфере спорта, ее вклад в развитие Олимпийского и Паралимпийского движения. Наглядным доказательством этого являются проведенные в стране за последние годы широкомасштабные соревнования, такие как I Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, Всемирная шахматная олимпиада, Формула 1. Азербайджанские спортсмены с большим успехом выступают на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Подготовительные работы к очередным Летним Олимпийским играм и Летним Паралимпийским играм, которые будут проведены в Токио в 2020 году, осуществляют министерство молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет, Национальный Паралимпийский комитет и соответствующие спортивные федерации.

Кабинету министров поручено обеспечение, согласно специальным программам, которые будут представлены министерством молодежи и спорта, Национальным олимпийским комитетом, Национальным паралимпийским комитетом, проведения учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд на подготовительном этапе к XXXII Летним Олимпийским играм и XVI Летним Паралимпийским играм, участия спортсменов в международных соревнованиях, организации лицензионных соревнований в стране, участие азербайджанской делегации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх, а также обеспечение осуществления других мероприятий, решение других вопросов, вытекающих из этого распоряжения.