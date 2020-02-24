Представители азербайджанской армии принимают участие в международных мероприятиях, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно информации, азербайджанские военнослужащие принимают участие в мероприятии в связи с азербайджано-грузино-турецким трехсторонним обменом опытом в сфере кибербезопасности в Тбилиси (Грузия), курсах "Оценка боевой подготовки" в Обераммергау (Германия) и курсах в Анкаре (Турция).