https://news.day.az/politics/1205853.html Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных мероприятиях
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных мероприятиях
Представители азербайджанской армии принимают участие в международных мероприятиях, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Согласно информации, азербайджанские военнослужащие принимают участие в мероприятии в связи с азербайджано-грузино-турецким трехсторонним обменом опытом в сфере кибербезопасности в Тбилиси (Грузия), курсах "Оценка боевой подготовки" в Обераммергау (Германия) и курсах в Анкаре (Турция).
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