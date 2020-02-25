Отношения Турции и Азербайджана развиваются по всем направлениям, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Азербайджан. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Он отметил, что эти две страны связывают исторические, политические и экономические узы. Сегодня отношения Турции и Азербайджана развиваются по всем направлениям.

"Турция также намерена увеличить товарооборот с Азербайджаном, так как для этого имеется потенциал", - сказал Эрдоган.

Отметим, что сегодня президент Турции Эрдоган прибудет в Азербайджан с однодневным визитом.

В рамках визита Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в заседании Совета стратегического партнерства высокого уровня между Азербайджаном и Турцией.