Отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией постоянно развиваются, сказал Trend депутат Бахтияр Алиев, передает Day.Az.

Депутат отметил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, проведение на высоком уровне 8-го заседания Совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция еще раз продемонстрировали высокий уровень братских и дружественных отношений между странами: "Переговоры, проведенные в рамках визита, подписанные важные документы будут способствовать дальнейшему стремительному и успешному развитию связей между двумя братскими странами".

Б.Алиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией как результат правильной и целенаправленной политики, проводимой главами двух стран, переходят на качественно новый уровень.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан и Турция рядом друг с другом и в радостные, и в тяжелые дни: "Как отметил великий лидер Гейдар Алиев, Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Слова Президента Ильхама Алиева: Азербайджан вместе с Турцией, там, где нет Турции, есть Азербайджан, который будет защищать интересы Турции, неоднократно на деле подтверждались и в международных организациях. Турция всегда защищала справедливую позицию Азербайджана, в частности, в вопросе нагорно-карабахского конфликта".

По словам депутата, азербайджано-турецкое единство нерушимо, оно значимо для мира и стабильности в регионе: "Бесспорно, те, кто не хочет этого мира и прогресса, пытаются помешать нашему единству. Это невозможно, потому что оно существует, укрепляется и способствует обеспечению мира на земле, обеспечению культурного разнообразия для счастливого будущего людей, торжеству демократических принципов".