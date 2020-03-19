Фикрет Садыхов: Президент Ильхам Алиев снова подтвердил, что государство пойдет на все ради обеспечения безопасности своих граждан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг обратился к азербайджанскому народу в связи с праздником Новруз. В своем поздравительном обращении глава государства обозначил основными политические, экономические и социальные аспекты переживаемой в настоящее время страной ситуации, связанной с распространением в мире опасного вируса нового типа. Ситуация была четко разложена на составляющие и представлена гражданам объективно, без приукрашивания реалий и преувеличения угроз.

"В своем праздничном обращении к азербайджанскому народу Президент Ильхам Алиев представил анализ происходящих событий в мире и Азербайджане в связи с борьбой с коронавирусом. На мой взгляд, глава государства дал объективную оценку ситуации, сложившейся в Азербайджане, открыто рассказал о тех шагах, которые предпринимает и может предпринять руководство страны", - сказал, комментируя Day.Az мысли, прозвучавшие в поздравлении Президента Ильхама Алиева, известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

По мнению политолога, обращает на себя внимание тот факт, что глава государства не обошел очень важные вопросы политической деятельности в стране и отметил, что действительно, в этой ситуации очень важно исходить из необходимости быть сплоченными, мобилизованными, проявлять ответственность, совместно противостоять проблемам и вызовам и совместно преодолевать их.

"Важным, на мой взгляд, было то, как Президент Ильхам Алиев видит развитие ситуации и перспективу. Данные им оценки объективны, он не скрывает конкретных фактов, связанных с распространением коронавируса. Призывая народ к единству и мобилизованности, он также не исключил в случае необходимости ввода чрезвычайного положения. Считаю, что в этом обращении были сделаны акценты на наиболее важные, болевые точки, связанные с реалиями, с которыми столкнулся Азербайджан. Мы, конечно же, не можем сегодня видеть того, что произойдет через несколько десятилетий, но на ближайшую перспективу нам необходимо исходить из тех конкретных задач, которые прозвучали в обращении Президента Ильхама Алиева", - подчеркнул наш собеседник.

Как отметил политолог, действия, предпринимаемые Азербайджанским государством в период пандемии коронавируса, показывают, что благосостояние нашего народа, его безопасность для руководства страны превыше всего.

"Президент Ильхам Алиев четко обозначил все эти аспекты и подчеркнул, что для достижения поставленных целей Азербайджан пойдет на любой шаг, и пусть никто в этом не сомневается", - резюмировал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева