KapitalBank выделил полмиллиона манатов на борьбу с коронавирусом

KapitalBank в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности выделил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (COVID-19). Банк перечислил на счет фонда 500 000 манатов в целях борьбы с вирусом.

Отметим, что обнародованы реквизиты счетов в национальнойи иностранных валютах для Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданного в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта. KapitalBank, как и ряд других крупных холдингов и компаний, посчитал своим долгом перевести определенную сумму на указанный счет.

Напомним, что KapitalBank также присоединился к призыву Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (АРМСБ) оказать поддержку микро, малым и средним предпринимателям. Учитывая трудности, с которыми столкнулись предпринимател ииз-за коронавирусной инфекции, KapitalBank начал предоставлять им определенные льготы на различные банковские услуги. Предприниматели могут осуществлять переводы за границу через "Клиент Банк" с низкими комиссиями. А бизнес-кредиты оформляются без комиссии.

Кроме того, клиенты, не выходя из дома, могут совершать различные банковские операции с помощью своих смартфонов через приложение BirBank, в том числе осуществлять оплаты и переводы. BirBank и "Клиент Банк" работают в режиме 24/7, без перерывов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.