Если бы не усилия Президента Ильхама Алиева, то ситуация могла бы принять очень серьезный оборот

Граждане Азербайджана, эвакуированные из Ирана в связи с коронавирусом, выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

Как передает Day.Az, Бейбудов Сабир Амрах оглы, страдающий от онкологического заболевания с 2015 года, регулярно проходит курсы химиотерапии в Иране. Он находился в Тегеране с января 2020 года и перенес пересадку костного мозга в качестве следующего этапа лечения. Лечащий врач Бейбудова в своем письме рекомендовал ограничить возможный контакт больного с окружающей средой, чтобы не дать ему заболеть вирусом после пересадки костного мозга. Обращение Сабира Бейбудова было принято во внимание и его перевод в Азербайджан был осуществлен 11 марта. Его поместили в Клинический медицинский центр № 1 в Баку.

"Я уже три месяца на карантине, но это вынужденная мера из-за моего очень слабого иммунитета. После возвращения из Ирана коронавируса у меня не было обнаружено, чему я очень рад, иначе я просто не выжил бы. Я очень благодарен нашим врачам, которые за мной ухаживают в больнице. Я очень проблемный пациент, за мной нужен особый уход, и огромное спасибо им за все, что они это делают. У меня есть возможность целый день смотреть телевизор и наблюдать за происходящим у нас в стране и мире. Хочу выразить особую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, потому что если бы не его усилия, то ситуация могла бы принять очень серьезный оборот. Нужные меры защиты были приняты своевременно и это уберегло наш народ", - отметил Сабир.

Еще один гражданин Азербайджана, Сябитов Расим Ахмеджан оглу, страдающий много лет от тяжелой формы диабета, приехал в Иран, чтобы вылечить симптомы геморроя, возникшие у него в результате этой болезни. После завершения лечения в Тегеране он подал заявление на возвращение домой. Из-за своего слабого здоровья и физического состояния Сябитов обратился к правительству, с просьбой создать для него и для своей супруги благоприятные условия для карантина. Азербайджанское государство отозвалось на просьбу Расима Сябитова и вернуло его в Азербайджан 13 марта. Он также был помещен в Клинический медицинский центр № 1 в Баку, где были созданы все необходимые условия, чтобы его супруга Минуря могла находиться рядом с ним.

"Отец сейчас на карантине, у него коронавирус не выявлен. Он чувствует себя прекрасно и врачи очень внимательны к нему. Я благодарен им за это. Отец был привезен из Ирана в Астару, а затем в Баку. Выражаю огромную благодарность нашему Президенту Ильхаму Алиеву, который принял все необходимые меры по изоляции. Благодаря его успешным решениям, ситуация с коронавирусом в Азербаджане лучше, чем во всем мире. Также мне было очень приятно, как наше посольство в Иране и наши врачи сделали все необходимое для моего отца", - поделился с нами сын Сябитова, Руслан.

Фатима Оруджали гызы Забидли сообщила, что ее малолетний сын Агазаде Давуд Амиль оглу страдает эпилепсией и попросила государство принять во внимание состояние здоровья ее ребенка при необходимом карантине в Азербайджане. Государство, откликнувшись на просьбу гражданки, эвакуировало мать и сына из Ирана 6 марта и поместило их в одну из больниц в южном регионе страны.

"Моя супруга и наш 5-летний сын сейчас на карантине в больнице в Астаре. У них не выявлен коронавирус, но опять же они находятся под наблюдением врачей. Я пару раз навещал их и могу сказать, что врачи выполняют свое дело очень совестно. Что касается мер, принятых нашим государством, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, то считаю, что мы лидирующая страна в этом плане. Меры защиты были приняты очень оперативно, что спасло нас. В Европе и соседнем Иране очень много больных коронавирусом, в Азербайджане положение в разы лучше. И это в первую очередь заслуга нашего Президента Ильхама Алиева", - сообщил Day.Az супруг Фатимы Забидли Амиль Агазаде, рассказывая о состоянии здоровья своей семьи.