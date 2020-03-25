Эльмар Мамедъяров: Министерство иностранных дел, дипломатические представительства продолжают свою деятельность в особом режиме

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров в интервью АЗЕРТАДЖ ответил на вопросы, связанные с деятельностью Министерства иностранных дел, посольств и консульств в контексте борьбы с коронавирусом в нашей стране и международным сотрудничеством в этом вопросе, передает Day.Az.

-Эльмар муаллим, в настоящее время, когда в мире широко распространилась коронавирусная инфекция, правительство Азербайджана, как и многих государств, предпринимает превентивные шаги, в стране принимается ряд ограничительных мер. Министерство иностранных дел - одно из стратегически важных государственных учреждений, продолжающих деятельность в сложившейся ситуации. В целом, как бы вы оценили деятельность МИД в контексте борьбы с коронавирусом?

-Пандемия коронавируса - это угроза, с которой сегодня ведут борьбу в глобальном масштабе, и в этом контексте Азербайджан, как и любая страна, принимает все необходимые превентивные и действенные меры для здоровья своих граждан, безопасности нашего общества и государства. Этот процесс находится под непосредственным контролем Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева и Первого вице-президента госпожи Мехрибан Алиевой. Наше государство всегда находилось рядом со своими гражданами, не обделяло их вниманием. В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции государство, мобилизовав все усилия, принимает серьезные меры для обеспечения здоровья наших граждан как в Азербайджане, так и за рубежом. В этой связи Министерство иностранных дел, а также дипломатические представительства нашей страны за рубежом продолжают работать в особом режиме. Основная задача, стоящая перед нами, заключается в том, чтобы в период, когда государства объявили карантин или чрезвычайное положение, ограничили или во многих случаях приостановили наземное и воздушное сообщение, получать оперативную и обстоятельную информацию особенно о наших граждан, которые временно находятся за границей (работают, учатся или находятся в поездке по другим причинам), отвечать на их обращения, давать им правильные советы и осуществлять координационную работу. Как известно, для борьбы с коронавирусом создан Оперативный штаб при Кабинете Министров, который регулярно информирует население о принимаемых мерах. В свою очередь, при МИД также есть оперативный штаб, который круглосуточно отвечает на обращения, поступающие на "горячую линию" , а также на электронную почту министерства. Параллельно действуют "горячие линии" во всех наших дипломатических представительствах. Мы рекомендуем нашим гражданам за рубежом в сложившейся ситуации с любыми вопросами обращаться в первую очередь на эти "горячие линии".

-Господин министр, вы отметили "горячие линии" МИД и наших посольств, консульств, ведется ли статистика поступающих на эти линии обращений? На какую тему в основном поступают обращения?

-В течение дня на "горячие линии" поступают сотни звонков, на нашу электронную почту отправляются сотни писем, и на каждые из них даются ответы. Прежде всего, обращение регистрируется, берутся контактные номера звонящего или отправителя письма, затем налаживается связь с соответствующим диппредставительством относительно обращения и дается ответ на него, одновременно информация передается в Оперативный штаб при Кабинете Министров. Этот процесс продолжается круглые сутки. Большинство поступающих обращений делается для получения совета, как нашим гражданам, которые временно находятся, учатся или пребывают за границей по различным причинам, и их близким вести себя в сложившейся ситуации, о механизмах возвращения. Известно, что наше государство до сих пор организовало специальные чартерные рейсы для возвращения в Азербайджан из зарубежных стран около 10.000 наших граждан, и вернувшиеся граждане были помещены на карантин после прохождения соответствующего обследования. Также известно, что в сложившейся ситуации, чтобы обеспечить возвращение наших граждан в страну, в первую очередь очень важно подготовить карантинные места, больницы особого режима, обеспечить их соответствующей логистикой. Ведь мы должны понимать, что места для карантина также ограничены. С этой точки зрения очень важно, чтобы наши граждане поддерживали государство и проявляли понимание в данном вопросе.

Конечно, как родитель, я понимаю наших граждан, которые в сложившейся ситуации хотят, чтобы их дети были рядом с ними. Однако в нынешней ситуации речь идет именно о здоровье наших детей, безопасности нашего народа, и в этом случае мы должны отставить в сторону эмоции, продемонстрировать разумный подход и понимание. Посмотрите, с одной стороны Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что следует избегать поездок, сегодня во всем мире поощряется самоизоляция, для этого государства объявляют специальный карантинный режим, чрезвычайное положение. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение опасного коронавируса нового типа, потому что во время поездок этот риск увеличивается. С другой стороны, безопасность принимающей страны. В нашем случае - безопасность Азербайджана. Поэтому мы настоятельно просим наших граждан действовать ответственно, по возможности избегать поездок, соблюдать правила самоизоляции.

-Эльмар муаллим, для эффективности борьбы с пандемией также важны международное сотрудничество и координация. Что делает Азербайджан в этом отношении? Хотелось бы узнать ваше мнение об этом.

-Верно, для эффективности борьбы с глобальной пандемией чрезвычайно важно координировать усилия на международном уровне, в том числе сотрудничать и обмениваться опытом с другими странами и в борьбе с распространением этой инфекции, и в устранении ее последствий. Как известно, наша страна тесно сотрудничает с ВОЗ, миссия этой организации посетила нашу страну 9-13 марта и высоко оценила принимаемые Азербайджаном меры по борьбе с коронавирусом. Кроме того, наша страна, проводит консультации с китайской стороной, как страной, имеющей опыт борьбы с эпидемией, регулярно организует видеоконференции с экспертами. В то же время у нас налажено сотрудничество с турецкой стороной в этом вопросе. Хотел бы отметить, что поддержка, оказанная братской Турцией в эвакуации наших граждан из китайского города Ухань, является лучшим примером международного сотрудничества.

Сегодня наша страна, наряду с принятием серьезных мер по борьбе с коронавирусом на национальном уровне, поддерживает борьбу на международном уровне. В связи с этим правительство Азербайджана оказало Ирану на гуманитарной основе помощь в размере 5 миллионов долларов. Кроме того, наша страна также выделила 5 миллионов долларов США Фонду реагирование на COVID-19 ВОЗ.

Уверен, что, объединив усилия и усилив соответствующую координацию и сотрудничество в борьбе с охватившей весь мир глобальной угрозой коронавируса, мы добьемся эффективных результатов. Конечно, трудности, с которыми мы столкнулись, носят временный характер, и для того, чтобы они были не долговременными, необходимо поддержать на уровне граждан шаги, предпринимаемые на государственном уровне. В заключение хотел бы подчеркнуть лозунг, который в эти дни активно продвигается МИД: "Давайте все останемся в домах, где мы в настоящее время живем, и защитим нашу страну". Ответственное поведение и самоизоляция, демонстрирумые каждым нашим гражданом в эти дни, являются самым полезным вкладом в наши общие усилия по борьбе с пандемией коронавируса.