Давайте верить в лучшее!

Коронавирус COVID-19 продолжает широко распространяться по миру. И пока одни страны борются уже не с вирусом, а с настоящей катастрофой, Азербайджан держит удар: благодаря мерам, которые инициировал Президент Ильхам Алиев, страна в кратчайшие сроки развернула всю необходимую инфраструктуру. Более того, уже разрабатываются планы по ликвидации экономических и других последствий этой проблемы мирового масштаба.

Своим видением ситуации и мыслями о том, как Азербайджан борется с коронавирусной угрозой, в интервью Day.Az поделилась первый уполномоченный по правам человека в нашей стране, профессор Эльмира Сулейманова:

Человечество сегодня стоит перед глобальной, судьбоносной проблемой. Этот вирус охватил множество стран и признан пандемией, и каждое государство по-своему оценивает сложившуюся ситуацию и принимает соответствующие меры. Мир уже понес и продолжает нести большие человеческие и неисчислимые материальные потери. К сожалению, COVID-19 пока невозможно уничтожить современными достижениями в медицине, вирусологии, эпидемиологии. Мы всегда гордимся своим прогрессивным веком, что XXI столетие - время необыкновенного расцвета техники и технологий, и это на самом деле так. Но, к сожалению, даже самые современные разработки на сегодняшний день не могут решить эту проблему.

В Азербайджане - и это абсолютная истина - с первых дней проводится максимум комплексных мероприятий, и они находятся лично под контролем Президента Ильхама Алиева и созданного по его инициативе Оперативного штаба при Кабинете министров. Делается по-настоящему великое дело: ежедневно и кропотливо отслеживается динамика заражения, разрабатываются различные меры для того, чтобы предотвратить интенсивное распространение COVID-19 и найти приемлемое решение проблемы.

Отмечу, что с самых первых дней были приняты очень серьезные меры по предупреждению населения. Это очень важно, предупредить народ, чтобы показать всю серьезность, неординарность ситуации. Каждый должен быть готов защитить не только самого себя, своих родственников, близких, но и в более широком смысле слова встать таким образом на защиту интересов всего народа. Прежде всего были прекращены занятия в школах и вузах, и предложено абсолютно верное, на мой взгляд, инновативное решение - продолжить обучение в режиме реального времени и с помощью телетрансляций. Первое время, возможно, некоторые относились довольно скептически к такой идее, но сегодня, общаясь с родителями, я замечаю, что они очень довольны тем, что ребенок не только получает знания, но и может, не покидая дома, общаться с педагогом, задавать вопросы и получать на них ответы. Очень важна и пропаганда личной гигиены как в семье, так и на предприятиях. Важно крайне серьезно вести организованную борьбу. К слову о предприятиях: отрадно, что несмотря на то, что многие государственные предприятия в силу сложившихся обстоятельств сейчас не работают, тем не менее, сотрудники по-прежнему стабильно получают свою зарплату, аккуратно в срок выплачиваются пенсии, пособия различным группам населения. Вместе с этим отменены культурные и развлекательные мероприятия, закрыты театры и Филармония, запрещены также свадьбы и поминки. Таким образом государство изолирует все каналы, по которым коронавирус может распространиться.

Борьба с коронавирусом - это не только про защиту в медицинском смысле, но и про защиту населения с точки зрения экономики, социальной поддержки. Это также защита социальных прав людей и защита стабильности в обществе. Очень важно, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне. И в этом плане Азербайджан, можно сказать, впереди многих развитых стран, где люди в панике штурмуют магазины. У нас же ситуация, к счастью, совсем иная: Оперативный штаб ежедневно информирует граждан, нет никакой озабоченности насчет наличия продуктов в магазинах, люди совершают покупки как обычно. Да, закрыты торговые и развлекательные центры, но в то же время и супермаркеты, и аптеки в этих центрах работают в прежнем режиме. Бесперебойное обеспечение жизненно необходимыми продуктами и товарами помогает стабилизировать ситуацию и успокоить население.

По инициативе Президента Ильхама Алиева был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, куда глава государства и Первый вице-президент Мехрибан Алиева перечислили свою годовую заработную плату. Создание Фонда - замечательная инициатива. И дело здесь не только в том, что этот фонд может частично восполнить расходы государства на борьбу с коронавирусом, здесь моральный аспект гораздо важнее материальной слагаемой. Сам факт создания такого фонда, его идея - это возможность проявить солидарность, единение в борьбе с пандемией.

Я призываю всех и каждого внести свой посильный вклад, поддержать благородную инициативу Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Я вижу, что сейчас все осознают, что никто не застрахован от заражения. Такая солидарность, сплоченность людей в борьбе с вирусом, я считаю, могут быть очень сильным оружием в борьбе с его распространением.

Каждый из нас, сознательных людей, должен сказать свое слово, донести до максимально большего числа людей информацию о том, насколько опасно это явление. Каждый должен отнестись к этому со всей серьезностью, ведь все мы таким образом несем ответственность перед всем азербайджанским народом. Иначе бороться с коронавирусом не получится: одних усилий государства, которое закупает медикаменты, аппаратуру, предпринимает другие меры, сейчас недостаточно. В борьбу должны включиться все мы.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева обратилась к народу и призвала всех беречь представителей старшего поколения. Эти слова прозвучали в унисон с нашими традициями, семейными ценностями. Старших надо уважать за их возраст. "Аксакал", "агбирчек" - это слова, которые прочно сидят в нашем лексиконе. Нужно беречь наших стариков, и, конечно, хранить нашу молодежь. Создавать условия, чтобы молодежь была здоровой, развивалась, получала образование и была бы полезной обществу.

Результаты, которые показывает Азербайджан в борьбе с коронавирусом, лучше многих развитых стран (не люблю этот термин, потому что я была во многих странах, и совершенно уверена, что наша страна гораздо более развитая, чем те, кто себя так называет). И это, в первую очередь, результат опережающих мер, мер социальной изоляции, которые были применены буквально сразу после первых сигналов о проникновении этой инфекции. Все эти меры направлены в конечном итоге на минимизацию контактов между людьми - и, возможно, именно эти меры стали одной из важнейших причин того, что мы имеем такие довольно обнадеживающие результаты на сегодняшний день.

В целом, мир не создал ничего лучше человеческого разума. Поэтому, я думаю, что человечество найдет вакцины, методы лечения, средства защиты - и произойдет это совсем скоро. Мы должны еще раз, снова и снова благодарить наших врачей, которые так самоотверженно трудятся в эти дни.

Человеческий разум, вера в будущее, оптимизм - все это источники уверенности в позитивную динамику в борьбе с вирусом. И вирус отступит. Так уже было не раз в истории человечества, и еще не раз будет в будущем.

Я бы сказала каждому: "Наша сила в солидарности". Наша сила во взаимной поддержке. Наша сила в понимании ситуации и разъяснении ее тем, кто в этом нуждается. Эти меры позволят нам в скором времени справиться с этой сложной ситуацией.

Я верю, что избавление от коронавируса не так далеко. И поэтому я хочу пожелать, чтобы все жили с этой верой в будущее!

У меня подрастает правнучка - Надин. Мое самое большое желание сейчас - пока увидеть, как она пойдет в школу, а там посмотрим.

Интересно, каким будет мир после того, как пандемия коронавируса будет побеждена? Какими будут новые реалии? Дожить бы до этого времени.

Несмотря ни на что, продолжаются новрузовские выходные, и я хочу поздравить каждого с этим праздником и пожелать, чтобы никто не унывал. Все должны быть внимательны, очень осторожны и, в то же время, не должны передавать чувство озабоченности молодежи и детям. Дай Бог, чтобы у всех в жизни было меньше негатива, чтобы негатив был только в тестах (улыбается), а в жизни - один позитив!

Давайте верить в лучшее, оно не за горами!

Спасибо Вам!