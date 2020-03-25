Азербайджан формирует стратегию борьбы с серьезными заболеваниями на будущее

Азербайджан осуществляет многосторонние превентивные меры, чтобы ущерб, нанесенный миру пандемией коронавируса, не коснулся страны. Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшад Мирбашир оглу.

Депутат отметил, что проделанная работа является правильной и своевременной: "Конкретные принятые решения и "дорожная карта" позволяют контролировать ситуацию. Даже в крупных городах самых развитых стран пандемия привела к очень трагичным последствиям. В этом смысле Азербайджан не повторил ошибок, допущенных другими странами".

По словам депутата, 1 миллиард манатов, выделенные соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева для защиты экономики страны от возможных негативных тенденций, может расцениваться как эффективная упреждающая мера. Это очень важно с точки зрения устойчивого развития экономики и сохранения благосостояния общества: "Основная цель выделения этих средств в том, чтобы государство оказало свою финансовую поддержку предпринимателям, которым заболевание и его последствия нанесли ущерб. Самым уязвимым группам предпринимателей будет оказана финансовая поддержка, будут предоставлены налоговые преференции и другие льготы. Предприняв этот шаг, Азербайджан продемонстрировал первенство в регионе. Следует отметить, что предпринимаемыми шагами страна накапливает опыт для формирования стратегии действий по борьбе с пандемическими заболеваниями в будущем. Первичные основы и некоторые важные детали этой стратегии уже определены".

Политолог считает, что комплексные шаги, которые проводит глава государства и соответствующие органы, внесут свой вклад в разработку в ближайшей перспективе концепции превентивной политики против серьезных эпидемий.