https://news.day.az/politics/1216283.html Али Ахмедов: В борьбе с коронавирусом каждый должен продемонстрировать солидарность
Али Ахмедов: В борьбе с коронавирусом каждый должен продемонстрировать солидарность
Волонтеры правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), присоединившись к инициативе Президента Ильхама Алиева в борьбе с коронавирусом, участвуют в проведении акций.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам вице-премьер, зампред-исполительный секретарь ПЕА Али Ахмедов. Он сообщил, что партия вносит свой вклад в повышение эффективности мер, осуществляемых в стране с целью предотвращения распространения коронавируса.
Вице-премьер подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом каждый должен демонстрировать солидарность.
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