В Азербайджане освободили 200 заключенных

Министерство юстиции Азербайджана в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров по пресечению пандемии коронавируса в стране продолжает необходимые превентивные меры, а также дезинфекционные мероприятия. Пенитенциарная и медицинская службы министерства перешли на усиленный рабочий режим. Ограничены встречи с близкими и передачи посылок осужденным и обвиняемым. Состояние здоровья сотрудников, а также заключенных находится под врачебным контролем, ежедневно проводится медобследование, проверяется их температура. Никаких проблем со здоровьем у них нет.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, ситуация в данной сфере регулярно изучается мониторинговыми группами, состоящими из сотрудников министерства и представителей гражданского общества.

В то же время, в рамках гуманной политики государства, Комиссия по досрочному освобождению и переводу в учреждения с более мягким режимом содержания продолжила свою деятельность и в праздничные дни. В ходе заседаний Комиссии, проведенных в онлайн-режиме, были рассмотрены дела заключенных, проведены беседы с ними, и материалы о лицах, отвечающих требованиям законодательства, были немедленно отправлены в суд.

С целью защиты прав заключенный дежурные судьи в неотложном порядке рассмотрели эти дела, в результате чего были досрочно освобождены 200 осужденных.

Этот гуманный шаг государства был встречен с радостью и благодарностью как со стороны близких и родственников, так и самих осужденных, которые воссоединились со своими семьями в праздничные дни. Министерство юстиции продолжает меры в данном направлении.