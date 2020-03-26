https://news.day.az/politics/1216405.html Оперативный штаб провел заседание в связи со специальным карантинным режимом - исполнительным властям даны серьезные указания
Оперативный штаб провел заседание в связи со специальным карантинным режимом - исполнительным властям даны серьезные указания
26 марта в Кабинете министров состоялось заседание оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова.
На заседании были обсуждены вопросы в связи с введением особого карантинного режима и ситуации с соблюдением гражданами требований режима.
С полной версией сообщения штаба можно ознакомиться по ссылке.
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